Актуальная камера 14.06.2017 (20:00)

Истек срок давности преступления
На западе Лондона пожарные продолжают вести борьбу с масштабным пожаром в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, погибли двенадцать человек, около 80 пострадали.
Эстонии не угрожает повторение трагедии в Лондоне, где в среду полностью выгорел 24-этажный многоквартирный дом, благодаря гораздо более жестким требованиям к высотным зданиям и новостройкам.
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.
Особый взгляд
Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада