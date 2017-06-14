Актуальная камера 14.06.2017 (20:00)

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rus.err.ee

Похороны Дмитрия Ганина.Похороны Дмитрия Ганина.

Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина

Обновлено: 17:36 

Истек срок давности преступления

Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Голландии
Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.
Город Кейла все-таки объединят с соседними волостями вопреки мнению жителей
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстонский генный фонд завершил обработку донорских проб 5% населения страны
Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.
ДТП на Таллиннской окружной дороге: пострадали четыре человека
ФОТО и ВИДЕО: при пожаре в Grenfell Tower в Лондоне погибли как минимум 12 человек

На западе Лондона пожарные продолжают вести борьбу с масштабным пожаром в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, погибли двенадцать человек, около 80 пострадали.

Обновлено: 20:15 
Место инцидента.Место инцидента.
Несколько человек пострадали при стрельбе по игравшим в бейсбол членам американского Конгресса
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Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
С 15 июня вступает в силу отмена роуминга в Евросоюзе

ФОТО: полицейские оцепили торговый центр в Силламяэ из-за угрозы взрыва

Обновлено: 19:02 
Lisapealkiri
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Анастасия Коваленко попробует себя в политике.Анастасия Коваленко попробует себя в политике.
Мотогонщица Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Таллинне по списку соцдемов
Алексей ТуровскийАлексей Туровский
Зоолог Алексей Туровский возвращается в политику и будет баллотироваться в горсобрание Таллинна
Сестры Богдановы решили попробовать стать муниципальными политиками.Сестры Богдановы решили попробовать стать муниципальными политиками.
Спортсменки Богдановы будут баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку соцдемов
ЭСТОНИЯ
Вид на деловой центр ТаллиннаВид на деловой центр Таллинна
Спасатели: эстонским высоткам не угрожает повторение лондонской трагедии

Эстонии не угрожает повторение трагедии в Лондоне, где в среду полностью выгорел 24-этажный многоквартирный дом, благодаря гораздо более жестким требованиям к высотным зданиям и новостройкам.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Apotheka запускает пилотный проект по оказанию услуг через видеомост
Рийгикогу.Рийгикогу.
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Свен Миксер.Свен Миксер.
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Пеэп Пыддер, Эдгар Сависаар и работник скорой помощи.Пеэп Пыддер, Эдгар Сависаар и работник скорой помощи.
Врач: Эдгар Сависаар может остаться в больнице на пару дней
Юло Тулик.Юло Тулик.
Кандидатом в мэры Выру от центристов стал бывший член IRL Юло Тулик
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
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ИДА-ВИРУМАА
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Нарвский колледж хотят поступить 30 абитуриентов из России
Медалисты из Ида-Вирумаа.Медалисты из Ида-Вирумаа.
В Ида-Вирумаа чествовали золотых медалистов
Амфетамин.Амфетамин.
Торговавшие амфетамином в Нарве мужчины проведут за решеткой почти шесть лет
Александру Ефимову грозит условный срок.Александру Ефимову грозит условный срок.
Председателю Нарвского горсобрания грозит условный срок, суд вынесет решение в конце июля
В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.
Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки
Мнение / Интервью
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.

Обновлено: 21:01 
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