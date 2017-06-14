Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Голландии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт во втором туре теннисного турнира Ricoh Open серии WTA в среду одержала победу над бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс (WTA 75).

Занимающая 49-ю строчку в мировой теннисном рейтинге WTA Контавейт проиграла первый сет со счетом 3:6, но после этого смогла переломить ход матча, победив в следующих двух сетах 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 27 минут.

В четвертьфинале Контавейт теперь предстоит встреча с немкой Кариной Виттхёфт (WTA 66).