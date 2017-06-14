Эстонский генный фонд завершил обработку донорских проб 5% населения страны

Руководители проекта надеются, что в будущем эта база данных ляжет в основу системы персональной медицины, которая преобразит процесс диагностики и лечения болезней, сообщила в среду, 14 июня, "Актуальная камера".

Начиная с 2000 года почти 5% взрослого населения Эстонии пожертвовали Генному фонду свои данные для использования в научных целях. Их обработка заняла не один год, но теперь процесс наконец подошел к концу, и в сентябре фонд начнет давать донорам обратную связь по их пробам.

"В основном, мы будем давать информацию по рискам заболевания и совместимости с лекарствами — у некоторых людей отсутствуют некоторые гены, и поэтому определенные лекарства им не подходят. Мы дадим такую информацию, которая может послужить основой для изменения схемы лечения либо постановки нового диагноза, а также сподвигнуть на изменение образа жизни. Если мы скажем кому-либо конкретно, что именно у него может возникнуть проблема с лишним весом, которая приведет к диабету второго типа, то я уверен, что это убедит человека задуматься и предпринять какие-либо действия", - пояснил директор Эстонского генного фонда Андрес Метспалу.

Перед получением обратной связи доноры смогут заполнить в интернете анкету о связанных со здоровьем привычках, а во время визита в Генный фонд у них будет взята еще одна проба крови. Специалисты учреждения надеются, что в ближайшие годы государство даст "зеленый свет" следующему этапу расширения генного банка, итоговой целью которого будет получение генетических данных у 500 000 жителей страны.

"Исландия, к примеру, маленькая страна, но у них все это уже сделано: более чем на половину населения составлены генетические карты, а профили остальных уже можно вывести, поскольку они являются родственниками, а мы передаем гены своим детям. Все видят, что в этом прячется ключ к медицине будущего — мы должны подходить к человеку индивидуально, поскольку все мы разные, с различными предрасположенностями. Это необходимо понимать и использовать в реальной жизни", - добавил Местпалу.

По его словам, при наличии финансовой поддержки составление масштабной базы данных заняло бы всего пять лет.