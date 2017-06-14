В Нарве расписывают Дом народов, на Ратушную площадь прибыла "Детская Республика"

В Нарве начался фестиваль уличной живописи Stencibility, в рамках которого настенным рисунком украшают здание бывшей школы, в котором сейчас расположен Дом народов. Одновременно, Ратушная площадь превратилась в "Детскую республику" - на ней была раскрыта небольшая передвижная сцена, которая путешествует по Эстонии в рамках празднований столетия Эстонской Республики.

Намеченные сроки работ несколько растянулись из-за плохой погоды, сообщила в среду "Актуальная камера".

Тем не менее, основа под оригинальную композицию на данный момент уже нанесена и несколько дней жители города смогут наблюдать за работой мексиканского художника Бенужа Герреро, который нанесет рисунок на обе стены над входом в Дом народов.

Весной этого года организаторы фестиваля объявили конкурс "Моя первая стена" для молодежи в возрасте 14-19 лет, победителю которого предложили нанести рисунок на стену бывшей подстанции рядом с Домом народов.

"Когда я увидела фотографию, я сразу увидела серую стену, и захотела что-то такое сказочное, меч в камне. Многие знают, что меч в камне — это такая история про Эскалибур, и захотела сделать такую небольшую отсылочку", - сказала ученица 9-го класса Татьяна Мотылева.

Фестиваль Stencibility завершится 18 июня.

"Детская Республика" - проект к столетию Эстонской Республики

В главный город Ида-Вирумаа в среду также прибыл специальный грузовик, кузов которого раскладывается в небольшую театральную сцену. Благодаря этому нарвская Ратушная площадь превратилась в "Детскую Республику".

Серия мероприятий для детей стартовала 25 мая в Пыльтсамаа, а Нарва стала пятнадцатой по счету точкой проведения праздника. В его рамках дети смогли увидеть театр и концертную программу, поиграть и посетить мастер классы.

В течение лета "Детская Республика" объедет все уезды Эстонии, посетив в общей сложности 53 населенных пункта, и отметит с детьми наступающее столетие Эстонской Республики.