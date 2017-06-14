Рийгикогу принял закон о регулировании заказа такси с интернет-платформ

Рийгикогу в среду принял закон, регулирующий заказ такси со специальных интернет-платформ, таких Uber и Taxify.

За принятие закона проголосовали 86 депутатов эстонского парламента, сообщила 14 июня пресс-служба Рийгикогу.

Закон вводит особую разновидность услуги такси, при которой заказ и расчет стоимости поездки происходит на базе специальной интернет-платформы.

В результате принятых поправок в законы об общественном транспорте, дорожном движении и госпошлине при оказании такой услуги также отменяется обязательное требование о профессиональном обучении водителя такси, ответственность за организацию которого теперь будет нести самостоятельно каждый перевозчик.

Кроме того, перестанут действовать устанавливаемые местным самоуправлением ценовые лимиты, потому что потребитель видит стоимость поездки уже при заказе такси. В остальных случаях сохраняется обязанность пользоваться счетчиком — если такси подбирает голосующего на улице пассажира, на стоянке такси или при вызове через диспетчерскую.

Закон разрешает оказание данной услуги на всей территории Эстонии с учетом требований, вводимых местным самоуправлением на своей территории.

Закон вступит в силу 1 ноября 2017 года.