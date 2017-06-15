К завершению затянувшегося до ночи заседания парламент принял 21 закон

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", напоминая, что среди них в том числе законы о государственных поставках, о платформе таксоизвоза, об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде, об устранении недостатков в реформе трудоспособности и два закона о прекращении деятельности уездных управлений и об организации работы местных самоуправлений.

Заседание парламента завершилось в 00:44.

К этому моменту в парламенте были во втором чтении рассмотрены еще несколько законопроектов, над которыми депутатам предстоит завершить работу, в том числе, о налогообложении подслащенных напитков.