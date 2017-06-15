Ратас встретится с Меркель и Макроном

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг начинает двухдневный рабочий визит в Берлин и Париж, в ходе которого планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что речь идет о рабочем визите, связанном с подготовкой к председательству Эстонии в Совете ЕС.

Помимо этого Юри Ратас намерен обсудить с лидерами Германии и Франции стоящие перед Европой ключевые вызовы, трансатлантические отношения, а также вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

С Ангелой Меркель Юри Ратас встретится в четверг. После совместной пресс-конференции премьер отправится в Париж.

В Париже Юри Ратаса будет сопровождать делегация из девяти бизнесменов. В Эстонию премьер вернется в пятницу поздно вечером.