В Клоога спецподразделения полиции стран Балтии отработают навыки задержания преступников

В четверг, 15 июня, полицейские из служб быстрого реагирования и спецподразделений Эстонии, Латвии и Литвы проводят в Клоога учения по задержанию вооруженных преступников.

В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования стран Балтии, а также спецподразделение K-Komando из Эстонии, Aras из Литвы и Omega из Латвии. Согласно легенде, в ходе учений в Клоога спецподразделения будут отрабатывать задержание опасных преступников, передает пресс-служба полиции.

Руководитель бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марти Магнус сказал, что на учениях будет отрабатываться привлечение полицейских подразделений из других государств и проведение совместных операций.

"Совместные учения спецподразделений мы проводили в Эстонии и раньше. В этот раз мы пройдем все этапы по привлечению зарубежных коллег, начиная с предоставления просьбы об оказании помощи и до задержания вооруженных преступников",– сказал Магнус.

"Нам важно знать, как коллеги из соседних государств действуют в кризисных ситуациях. Разрешение конфликтных ситуаций с участием большого числа людей и задержание опасных преступников должны быть основательно продуманы тактически и стратегически. Решающее значение имеет то, чтобы в ситуации реальных событий все подразделения действовали слаженно и эффективно", – сказал майор полиции Марти Магнус.

В ходе учений будет проиграна ситуация по встрече подразделений на границе и эскортирование к месту сбора.

На этих учениях полицейскими будут использованы предназначенные для тренировок боеприпасы и пиротехника. Местные жители могут слышать хлопки и шум

Изменений в организации дорожного движения в связи с учениями не будет.