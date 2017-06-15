"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа подал в суд на Postimees

Приговоренный к 15 годам заключения Мярт Рингмаа, который в народе известен как "паэский бомбист", подал в Тартуский уездный суд иск на владельца газеты Postimees.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм, иск был подан в связи с вышедшей в газете Pärnu Postimees 28 сентября 2006 года статьи под заголовком "Märt Ringmaa hingel on seitse inimelu".

По оценке Рингмаа, статья содержит ложные утверждения, опровержения которых он требует.

"Суд рассматривает жалобу в порядке письменного производства. Решение будет вынесено 30 июня", - добавила Тамм.

В статье, о которой идет речь, утверждалось, что по вине Мярта Рингмаа погибли семь человек, но позднее суд не нашел этому подтверждений.

Срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек. Однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

Напомним, что в декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения. Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Кроме того, Рингмаа представил Пенсионному департаменту поддельную трудовую книжку, на основании которой департамент с мая 2001 года по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Полиция безопасности арестовала Рингмаа в качестве подозреваемого по данным преступлениям 11 ноября 2005 года, и с того времени он находится под стражей.