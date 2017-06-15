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В Таллинне объявлен конкурс идей памятника чете Лендеров ({{commentsTotal}})

Эльфриде Лендер создала первую в Эстляндской губернии частную гимназию для девочек с обучением на эстонском языке.
Эльфриде Лендер создала первую в Эстляндской губернии частную гимназию для девочек с обучением на эстонском языке. Автор: RUS ERR
Разное
Разное

Таллинский департамент городского планирования объявил конкурс идей памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам.

Коллектив, участвующий в конкурсе, должен состоять минимально из двух специалистов - скульптора и архитектора (ландшафтного архитектора). Эскиз идеи с прилагаемыми к нему документами следует представить не позднее 22 августа, передает "Раэпресс".

Монумент должен быть установлен к 100-летию Эстонской Республики в непосредственной близости от Лендеровской гимназии, например, в прилегающей к ней парковой части Полицейского сада. или прямо перед школой. А можно и частично перед школой, частично в парке с видом на школу.

Вольдемар Лендер был первым эстонцем-мэром Таллинна в 1906-1913 годах, когда в городе развернулось масштабное строительство дешевого жилья для рабочих бурно разрастающихся промышленных предприятий. Двухэтажные в основном деревянные дома того времени получили название домов Лендера. Многие из них сохранились до сих пор. Ими застроены целые районы, вроде Пельгулинна, Каламая, Кельмикюла, Кассисаба и др.

Эльфриде Лендер создала первую в Эстляндской губернии частную гимназию для девочек с обучением на эстонском языке. Это произошло в 1907 году.

Редактор: Сергей Михайлов

лендерпамятника лендерам


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