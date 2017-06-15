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В Таллинне обсудят будущее образовательной программы Erasmus+ ({{commentsTotal}})

Программа Erasmus+ направлена на поддержку сотрудничества в области образования.
Программа Erasmus+ направлена на поддержку сотрудничества в области образования. Автор: Scanpix/Postimees
Разное
Разное

В четверг и пятницу в Таллинне состоится встреча группы высокопоставленных экспертов в сфере образования для того, чтобы обсудить в преддверии председательства Эстонии в Совете ЕС будущее программы Erasmus+, образование в области инфотехнологий и общие ценности Европейского союза.

 

Группа высокопоставленных экспертов состоит из руководителей по внешним связям министерств образования стран-членов ЕС. Цель встречи – обсудить, какие процессы сотрудничества в сфере образования в Европейском союзе проходят хорошо, а какие следует улучшить. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, какой будет программа Erasmus+ после 2020 года, передает пресс-служба Министерства образования.

Руководить встречей будет вице-канцлер Министерства образования и науки Мадис Лепайыэ, по словам которого, встреча в Таллинне станет важным вкладом в формирование дальнейшей образовательной программы Европейского союза.

"Программа Erasmus в этом году отмечает тридцатилетие, за это время она поспособствовала развитию миллионов европейцев и вдохновляла на новаторские открытия в образовании тысячи учителей и практикантов. Общими силами мы хотим сделать программу еще лучше, чтобы в будущем ее влияние мог ощутить на себе каждый житель Европы", - сказал Мадис Лепайыэ.

Помимо обсуждения будущего программы Erasmus+, эксперты ознакомятся с возможностями образования в сфере инфотехнологий Mektory. Во второй день состоится совещание на тему содействия развитию общеевропейских ценностей на всех уровнях системы образования и улучшению социальной вовлеченности. Дискуссии предшествует доклад журналиста и публициста Рауля Ребане об инфотехнологическом обществе пост-правды, лженовостях, популизме и ценностях. Завершится встреча экскурсией по Старому Таллинну, которую проведут учащиеся Гимназии Густава Адольфа.

Встреча высокопоставленных экспертов в области образования – первое мероприятие, которое проводит Министерство образования и науки в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Редактор: Сергей Михайлов

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