Решение по апелляции убийцы Николая Таранкова суд вынесет 21 июня

На следующей неделе Таллиннский окружной суд вынесет решение по апелляционной жалобе защитника Юрия Воробья, который судом первой инстанции был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, адвокат Воробья настаивает на смягчении наказания своему подзащитному.

"Суд постановил рассмотреть апелляцию в порядке письменного производства. Решение будет оглашено 21 июня", - добавила Вилу.

Как писал rus.err.ee, 29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

Воробей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Воробья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Согласно обвинению, 14 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Юрий Воробей застрелил Николая Таранкова из пистолета.