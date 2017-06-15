Ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов

В ночь на четверг в одной из московских больниц на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов.

Как рассказал близкий друг актера Владимир Иванов, Баталов умер тихо во сне, передает Lenta.ru.

Актер умер в одной из столичных больниц, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенес операцию.

Баталов снялся в таких фильмах, как "Летят журавли", "Москва слезам не верит", "Девять дней одного года", "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья", "Живой труп" и "Дама с собачкой".

Он также выступил режиссером картин "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок".