Эксперт: доля черного рынка в Эстонии стабилизировалась

Ежегодно государство недополучает десятки миллионов евро в виде акцизов и налогов из-за активной торговли контрабандными сигаретами и нелегальным алкоголем. Вместе с тем есть признаки того, что доля черного рынка в Эстонии стабилизировалась.

Во время круглого стола, организованного Эстонским союзом налогоплательщиков и финансовой комиссией парламента, его участники пришли к выводу, что в борьбе с черным рынком необходимо большее общественное и международное сотрудничество, передает в четверг, 15 июня, служба новостей "Радио 4".

Как заявил исполнительный директор Эстонского союза налогоплательщиков Лассе Лехис, благодаря борьбе с нелегальной торговлей, доля черного рынка в Эстонии в последнее время стабилизировалась.

Одной из причин стабилизации Лехис считает приграничную торговлю, то есть тот факт, что акцизный товар теперь покупают в Латвии. Однако это поставило магазины южной Эстонии в сложное положение, и государство остается без миллионных доходов по налогам, подчеркнул Лассе Лехис.