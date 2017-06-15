В четверг проходит очередная "Прямая линия" с Владимиром Путиным

В четверг, 15 июня, проходит уже 15-я по счету "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямого эфира глава государства отвечает на вопросы жителей страны.

15 июня 2017 года в 12:00 по восточноевропейскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" началась ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

В традициях предыдущих программ глава российского государства в ходе общения с россиянами отвечает на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Наблюдать за "Прямой линией" можно в интернете на сайте moskva-putinu.ru. Доступна трансляция и на портале rus.err.ee.

Традиция ежегодного общения российского лидера с гражданами страны была заложена в 2001 году.