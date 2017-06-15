Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов

В четверг, 15 июня, прошла ежегодная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответил на 68 вопросов россиян и иностранных граждан по широкому кругу тем внутренней и внешней политики.

В этом году Путин отвечал на вопросы около четырех часов.

Трансляцию в прямом эфире вели несколько российских телеканалов и радиостанций.

Начало традиционному общению с россиянами в рамках "Прямой линии" было положено в 2001 году. Таким образом, президент РФ в четверг участвовал в этой своеобразной пресс-конференции уже в 15-й раз.

Под конец программы глава государства заверил россиян, что "все будет хорошо".

Подборку основных заявлений Путина приводит агентство ТАСС.

Полная видеозапись "Прямой линии" 2017 года.