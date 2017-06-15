В Таллинне троллейбус столкнулся с лосем

В среду утром в Таллинне дорогу троллейбусу перебежал лось. В результате столкновения с животным троллейбус резко остановился, одна из пассажирок упала и получила травмы.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, несчастный случай произошел в 8:40 утра у дома по адресу Вильде теэ, 141. За рулем троллейбуса Ganz-Solaris в момент аварии находилась 54-летняя женщина-водитель.

В результате происшествия в салоне троллейбуса упала и получила травмы 69-летняя пассажирка. Пострадавшую доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.