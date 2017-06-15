Судимую за мошенничество Лийз Хаавел вновь подозревают в выманивании денег у пожилых

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 38-летнюю Лийз Хаавел, которую подозревают в выманивании денег у пожилых людей. Жертвам был причинен ущерб по меньшей мере на сумму в 50 000 евро. Ранее Хаавел уже сидела в тюрьме за мошенничество.

Как сообщила полиция, 1 июня сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 38-летнюю Элоис-Катерин Хаавел, ранее носившую имя Лийз, которую подозревают в незаконном использовании идентичности других лиц.

По собранной на данный момент информации, женщина выманивала у пожилых людей, используя их состояние здоровья, банковские карты и снимала с их счетов большие суммы наличных денег. В это же время женщина использовала ложный идентитет и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших. Жертвам был причинен ущерб по меньшей мере на сумму в 50 000 евро.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сказал, что задержанная женщина наказывалась и ранее за подобные деяния.

"Следователям известно, что женщина ищет пожилых жертв якобы с целью заботиться о них, но на самом деле, злоупотребляя доверчивостью пожилых людей, она в течение долгого времени выманивает у пенсионеров деньги и недвижимость. Зачастую в силу возраста или состояния здоровья жертвы не могут полностью осознавать происходящее и подозреваемая использует это для получения материальной выгоды", – рассказал Оясоо о схеме мошенничества.

По данному случаю было начато уголовное делопроизводство на основании статьи о незаконном использовании идентичности другого лица и компьютерном мошенничестве. Женщина была взята под стражу по решению суда.

У полиции есть основания полагать, что жертв этой женщины может быть больше. Поэтому следователи просят всех, кто узнает изображенную на фотографии женщину, а также близких тех людей, которые могли стать жертвой подобной схемы мошенничества, обратиться в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 612 4375 или по короткому номеру 112.

В феврале 2012 года Харьюский уездный суд признал уже сидевшую в тюрьме Хаавел в присвоении около 60 000 крон или 3800 евро одной из потерпевших и продлил ей срок наказания на 2 месяца. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Хаавел в конце августа и насчале сентября 2010 года сняла с дебетовой карточки одной из потерпевших без ее ведома 59 600 крон или более 3808 евро и присвоила их себе.

Согласно материалам обвинения, в 2002-2005 годах Хаавел обманным путем выманила четыре объекта недвижимости, шесть лаптопов и один мобильный телефон, а также вместе с Райво Пальмре (62) выманила у пожилого мужчины 400 000 крон. По факту участия в выманивании трех объектов недвижимости обвинен и Велло Лойт (49), который получил условный срок.

В суде Хаавел утверждала, что она не совершала преступлений, а по доброй воле помогала пожилым людям справляться с жизненными трудностями — возила их к врачу, убирала у них дома и привозила им продукты.

В 2006 году суд признал Хаавел виновной в мошенничестве, подделке документов и их использовании, за что присудил ей денежный штраф.