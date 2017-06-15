В Харьюмаа и Ида-Вирумаа самые популярные фамилии — Иванов и Иванова

На сайте Департамента статистики можно узнать не только самые популярные имена в Эстонии, но и фамилии. На 1 января 2017 года в регистре больше всего людей с фамилией Тамм (5300 человек).

Фамилии, носителей которых насчитывается от 2000 до 3000 — Каськ, Иванова, Иванов, Кукк, Ильвес, Ребане и Пярн. При этом фамилии Иванов и Иванова — самые популярные в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а также в общем списке по Эстонии.

Следующие по популярности среди русских фамилий — Смирнов и Смирнова (седьмое место в общем списке по Эстонии).

Популярность своей фамилии можно проверить на сайте департамента статистики.