Принудительное объединение Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу остановлено ({{commentsTotal}})
Правительство 15 июня утвердило план принудительного объединения местных самоуправлений в рамках административной реформы. Завершено объединение самоуправлений по 12 предложениям правительства. Шесть вариантов объединения остановили, в том числе слияние Вайвара и Нарва-Йыэсуу с Силламяэ. И четыре варианта слияния отправили на повторную оценку.
В Ида-Вирумаа принудительно объединят волости Люганузе и Сонда с городом Кивиыли. Новое самоуправление будет называться - волость Люганузе.
Объединятся волости Иллука, Алайыэ, Йизаку, Мяэтагузе и Тудулинна. Называться большое самоуправление будет - волость Алутагузе.
Объединение Силламяэ с Вайвараской волостью и курортным городом Нарва-Йыэсуу остановлено. Кохтла-Ярве отдаст свой район Вийвиконна Вайварской волости и Нарва-Йыэсуу. Сейчас у Нарва-Йыэсуу и Вайвара 4772 жителя.
В 2016 году местные самоуправления Эстонии могли объединится добровольно со своими соседями таким образом, чтобы число их жителей было не меньше 5000 человек. В феврале 2017 года правительство сделало предписание 104 самоуправлениям о принудительном объединении, 39 самоуправлений согласились с таким решением, 65 - нет.
Решение принято
Исключения из правил получили только четыре островных самоуправления - Кихну, Рухну, Вормси и Муху.
Ранее правительство утвердило 2 предложения об объединении волостей Пёйде и Сааремаа и об объединение волостей Пука, Отепя и Сангасте.
Правительство отказалось от 6 предложений:
- объединить город Локса с волостью Куусалу;
- объединить волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу с городом Силламяэ (но район Вийвиконна города Кохтла-Ярве будет передан);
- объединить волости Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла с волостями Иллука, Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна, при этом слияние будет прекращено только в отношении волостей Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла;
- объединить волости Хяэдемеэсте и Тахкуранна с волостями Саарде и Сурью;
- объединить волости Канепи, Кыллесте и Валгъярве с волостями Ахья, Лахеда, Моосте, Пылва и Вастсе-Куусте;
- объединить волости Антсла и Урвасте с волостями Орава, Вастселийна, Ласва, Сымерпалу и Выру.
Четыре предложения переданы на пересмотр:
- объединить город Кейла, волости Кейла и Падизе, город Палдиски и волость Вазалемма;
- объединить Хальяла и Вихула с волостями Раквере и Сымеру;
- объединить волости Луунья и Тяхтвере с городом Тарту;
- объединить волость Ныо с городом Элва и волостями Конгута, Палупера, Пухья, Ранну и Рынгу.
12 предложений будут выполнены полностью:
- объединить волости Эммасте и Пюхалепа с волостями Хийу и Кяйна в волость Хийумаа;
- объединить волость Люганузе с городом Кивиыли и волостью Сонда в волость Люганузе;
- объединить волость Иллука с волостями Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в волость Алутагузе;
- объединить волость Коэру с волостями Албу, Амбла, Имавере, Ярва-Яани, кареда и Койги в волость Ярва;
- объединить волость Ракке с волостью Вяйке-Маарья в волость Вяйке-Маарья;
- объединить волость Тыстамаа с волостями Аудру и Пайкузе и городом Пярну в город Пярну;
- объединить волость Юуру с волостями Кайю, Райккюла и Рапла в волость Рапла;
- объединить волость Табивере с волостями Лаэва, Пийриссааре и Тарту в волость Тарту;
- объединить город Калласте и волость Пала с волостями Алатскиви, Пейпсияэре и Вара в волость Пейпсияэре;
- объединить волость Камбья с волостью Юленурме в волость Камбья;
- объединить волости Меремяэ, Микитамяэ и Вярска и передать нурк Лухамаа из волости Вярска для образования новой волости Сетомаа;
- объединить волости Орава и Вастселийна с волостями Ласва, Сымерпалу и Выру в волость Выру.
Редактор: Артур Тооман