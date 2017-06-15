Принудительное объединение Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу остановлено

Правительство 15 июня утвердило план принудительного объединения местных самоуправлений в рамках административной реформы. Завершено объединение самоуправлений по 12 предложениям правительства. Шесть вариантов объединения остановили, в том числе слияние Вайвара и Нарва-Йыэсуу с Силламяэ. И четыре варианта слияния отправили на повторную оценку.

В Ида-Вирумаа принудительно объединят волости Люганузе и Сонда с городом Кивиыли. Новое самоуправление будет называться - волость Люганузе.

Объединятся волости Иллука, Алайыэ, Йизаку, Мяэтагузе и Тудулинна. Называться большое самоуправление будет - волость Алутагузе.

Объединение Силламяэ с Вайвараской волостью и курортным городом Нарва-Йыэсуу остановлено. Кохтла-Ярве отдаст свой район Вийвиконна Вайварской волости и Нарва-Йыэсуу. Сейчас у Нарва-Йыэсуу и Вайвара 4772 жителя.

В 2016 году местные самоуправления Эстонии могли объединится добровольно со своими соседями таким образом, чтобы число их жителей было не меньше 5000 человек. В феврале 2017 года правительство сделало предписание 104 самоуправлениям о принудительном объединении, 39 самоуправлений согласились с таким решением, 65 - нет.

Решение принято



Исключения из правил получили только четыре островных самоуправления - Кихну, Рухну, Вормси и Муху.

Ранее правительство утвердило 2 предложения об объединении волостей Пёйде и Сааремаа и об объединение волостей Пука, Отепя и Сангасте.

Правительство отказалось от 6 предложений:

- объединить город Локса с волостью Куусалу;

- объединить волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу с городом Силламяэ (но район Вийвиконна города Кохтла-Ярве будет передан);

- объединить волости Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла с волостями Иллука, Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна, при этом слияние будет прекращено только в отношении волостей Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла;

- объединить волости Хяэдемеэсте и Тахкуранна с волостями Саарде и Сурью;

- объединить волости Канепи, Кыллесте и Валгъярве с волостями Ахья, Лахеда, Моосте, Пылва и Вастсе-Куусте;

- объединить волости Антсла и Урвасте с волостями Орава, Вастселийна, Ласва, Сымерпалу и Выру.

Четыре предложения переданы на пересмотр:

- объединить город Кейла, волости Кейла и Падизе, город Палдиски и волость Вазалемма;

- объединить Хальяла и Вихула с волостями Раквере и Сымеру;

- объединить волости Луунья и Тяхтвере с городом Тарту;

- объединить волость Ныо с городом Элва и волостями Конгута, Палупера, Пухья, Ранну и Рынгу.

12 предложений будут выполнены полностью:

- объединить волости Эммасте и Пюхалепа с волостями Хийу и Кяйна в волость Хийумаа;

- объединить волость Люганузе с городом Кивиыли и волостью Сонда в волость Люганузе;

- объединить волость Иллука с волостями Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в волость Алутагузе;

- объединить волость Коэру с волостями Албу, Амбла, Имавере, Ярва-Яани, кареда и Койги в волость Ярва;

- объединить волость Ракке с волостью Вяйке-Маарья в волость Вяйке-Маарья;

- объединить волость Тыстамаа с волостями Аудру и Пайкузе и городом Пярну в город Пярну;

- объединить волость Юуру с волостями Кайю, Райккюла и Рапла в волость Рапла;

- объединить волость Табивере с волостями Лаэва, Пийриссааре и Тарту в волость Тарту;

- объединить город Калласте и волость Пала с волостями Алатскиви, Пейпсияэре и Вара в волость Пейпсияэре;

- объединить волость Камбья с волостью Юленурме в волость Камбья;

- объединить волости Меремяэ, Микитамяэ и Вярска и передать нурк Лухамаа из волости Вярска для образования новой волости Сетомаа;

- объединить волости Орава и Вастселийна с волостями Ласва, Сымерпалу и Выру в волость Выру.