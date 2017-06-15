Elron меняет систему скидок при покупке билетов в интернете

В связи с переходом на новую систему продажи билетов с 17 июля будут унифицированы скидки на приобретаемые через интернет разовые билеты на поезда компании Elron.

Если до сих пор на купленные в интернете разовые билеты действовала скидка 10%, к которой могла быть добавлена скидка проездной карты Elron, то с 17 июля все купленные в интернете билеты будут на 15% дешевле, а с проездной карты Elron отдельная скидка учитываться не будет.

По словам менеджера по продаже и развитию Elron Ронни Конго, новая система скидок делает покупку билетов более понятной и простой.

Цены на приобретаемые в поездах билеты не изменятся, причем на купленные в поезде посредством проездной карты Elron билеты будет по-прежнему действовать нынешняя скидка в 10%.