Россия назвала закрытие дела об убийстве Ганина лицемерием эстонских властей

Такое заявление в четверг, 15 июня, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не можем расценить решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства в Таллине в апреле 2007 года российского гражданина Дмитрия Ганина иначе, как наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей, которые неоднократно заверяли нас о намерении способствовать раскрытию этого жестокого преступления, а на деле же откровенно стремились всячески "замотать" расследование", - подчеркнула Захарова.

"Наглядным подтверждением этому служит то, что эстонские правоохранители с октября 2015 года не удосужились дать ответ на запрос российских следственных органов, которые занимаются со своей стороны расследованием этого убийства", - добавила она.

По ее словам, МИД РФ возмущен таким кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина. Она добавила, что посольство РФ в Таллинне уже потребовало от властей Эстонии предоставить информацию о мотивах этого "очередного недружественного по отношению к России шага".

"МИД России выражает самую искреннюю поддержку родным и близким Дмитрия Ганина, чьи чувства, несомненно, задеты таким несправедливым решением. Продолжим оказывать им все необходимое содействие, в том числе в случае подачи апелляции на решение эстонской прокуратуры", - заключила Мария Захарова.

Накануне портал rus.err.ee сообщил о том, что дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина, который погиб во время трагических событий в апреле 2007 года, закрыто за истечением срока давности.