Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив

Согласно оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего газопровода "Северный поток - 2" опубликованной в начале июня наиболее предпочтительный маршрут - через Нарвский залив, буквально рядом с границей Эстонии.

Документация о сравнительной оценке альтернатив прокладки "Северного потока –2" в России получила положительные заключения со стороны Института географии РАН и Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого.

Эксперты научных учреждений поддержали обоснованность вывода о предпочтительности маршрута через Нарвский залив на основе комплексного анализа различных экологических и социальных факторов.

В апреле 2017 года компания Nord Stream начала процедуру ОВОС в России . На основе проведенного анализа по совокупности экологических и социальных факторов предпочтительным признан маршрут через Нарвский залив в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Заместитель директора Института географии РАН, член-корреспондент РАН, Аркадий Тишков отметил, что эксперты института дали положительное заключение на материалы сравнительного анализа альтернативных маршрутов газопровода "Северный поток - 2" в

России. "Маршрут через Нарвский залив предпочтителен, поскольку его строительство приведет к существенно меньшим экологическим и социальным издержкам, а воздействие на природные комплексы прибрежной полосы и морского мелководья окажутся минимальными".