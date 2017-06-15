Лондонскую высотку Grenfell Tower продолжали тушить и ночью

Пожарные службы Лондона проработали всю ночь, чтобы окончательно потушить загоревшееся в среду высотное здание Grenfell Tower. По официальным данным на пожаре погибло 12 человек, однако многие люди пропали без вести, и очевидно, что количество жертв гораздо больше.

Полиция также заявила, что после обследования сгоревшего здания количество жертв может увеличиться. По словам очевидцев, из-за быстрого возгорания многие оказались заперты в здании, передают BBC и ERR.

Здание Grenfell Tower вспыхнуло в среду, в 0:54 по местному времени, а первая бригада пожарных прибыла на место происшествия менее, чем за 10 минут. Однако к тому времени высотка уже полыхала.

По предварительным данным возгорание началось на четвертом этаже.

Спасли 65 человек, 34 из них еще находятся в больнице, а 18 — в критическом состоянии.

В 24-этажном здании 127 квартир. Здание было реновировано в 2016 году.

В среду вечером почти все здание было осмотрено, в некоторых местах потребовалось повторное тушение. По словам экспертов, угрозы обрушения здания нет.

Причина возгорания по-прежнему выясняется, но быстрое распространение огня вызвало много разговоров в общественности относительно выполнения требований пожаробезопасности. Известно то, что жители дома жаловались в домуправление на недостаточный уровень пожаробезопасности дома. В обзоре издания Guardian, например, обращают внимание на алюминиевые композитные панели фасада.

Власти Лондона пообещали провести доскональное расследование случившегося, а также обращать больше внимания на пожароопасность других подобных зданий.

Оставшихся без дома людей предварительно разместили во временных центрах, местные власти уже обеспечили временным жильем 44 семьи.