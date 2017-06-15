Опрос: Таави Аас - самый популярный кандидат в мэры Таллинна

Самым популярным кандидатом на пост мэра Таллинна является первый номер Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах в столичное городское собрание Таави Аас, свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу новостной редакции ERR.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что респондентам предлагалось выбрать из шести кандидатов, также можно было предложить иную кандидатуру или сообщить об отсутствии предпочтений.

Согласно опросу, самым популярным кандидатом в мэры Таллинна стал Таави Аас, которого на посту градоначальника хотели бы видеть 30 процентов респондентов.

На предыдущих муниципальных выборах Аас получил всего 227 голосов. Его нынешнюю популярность эксперты объясняют тем, что с сентября 2015 года он является исполняющим обязанности мэра Таллинна, а также является основным спикером от лица горуправления в СМИ.

Вторым наиболее популярным кандидатом на пост мэра Таллинна стал социал-демократ Райнер Вакра, которого поддерживают 11 процентов опрошенных. На третьем месте оказался реформист Кристен Михал (8%).

Председателя EKRE Мартина Хельме поддерживают 5% опрошенных, зампреда IRL Викторию Ладынскую - 3%, а лидера партии "Зеленые Эстонии" Зюлейху Измайлову - 1% респондентов.

При этом 36% имеющих права голоса жителей Таллинна не смогли определиться со своими предпочтениями. Еще 6 процентов предложили иного кандидата. И здесь чаще всего звучало имя центриста Михаила Кылварта.

Если исключить мнения людей, не имеющих предпочтения, то популярность кандидатов в мэры Талинна будет следующей: Таави Ааса поддерживают 46%, Райнера Вакра - 17%, Кристена Михала - 13%, Мартина Хельме - 8%, Викторию Ладынскую - 5% опрошенных.

Среди эстонцев самым популярным кандидатом оказался Райнер Вакра - 19%. За ним следуют Таави Аас (16%), Кристен Михал (13%), Мартин Хельме (9%) и Виктория Ладынская (5%).

Среди жителей Таллинна других национальностей вне конкуренции был Таави Аас - 45%. Поддержка остальных кандидатов не превысила 2%. При этом среди неэстонцев сразу 42% не смогли определиться со своими предпочтениями.

В опросе, который провели с 25 мая по 6 июня в Таллинне, приняли участие 816 человек, имеющих право голоса.