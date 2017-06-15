Президента США Дональда Трампа заподозрили в попытке помешать следствию по делу о России

Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении американского лидера Дональда Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию, сообщают американские СМИ.

Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы установить, действительно ли Трамп пытался заставить бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, передает в четверг Би-би-си.

Как следует из заявлений источников газет New York Times, Washington Post, и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Роджерс и Коутс ранее засвидетельствовали в Сенате, что никогда не испытывали давления со стороны Белого дома к принятию каких-либо незаконных действий.

Президент Трамп пока не комментировал информацию о расследовании, представитель его личного адвоката заявил, что "считает эту утечку из ФБР возмутительной".