Из-за аварии водопровода на бульваре Мере в центре Таллинна до субботы нарушено движение

Авария водопровода в центре Таллинна затруднила движение транспорта на бульваре Мере.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила фирма Tallinna Vesi, отметив, что инцидент случился у здания №8 на бульваре Мере.

В результате пришлось закрыть две полосы движения по направлению к Горхоллу. Одна полоса осталась открытой.

Ликвидация аварии может продлиться до полудня субботы.