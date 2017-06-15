Из-за аварии водопровода на бульваре Мере в центре Таллинна до субботы нарушено движение ({{commentsTotal}})
Авария водопровода в центре Таллинна затруднила движение транспорта на бульваре Мере.
Об этом в четверг, 15 июня, сообщила фирма Tallinna Vesi, отметив, что инцидент случился у здания №8 на бульваре Мере.
В результате пришлось закрыть две полосы движения по направлению к Горхоллу. Одна полоса осталась открытой.
Ликвидация аварии может продлиться до полудня субботы.
Редактор: Сергей Михайлов