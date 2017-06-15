British Airways продолжит обслуживание линии Таллинн-Лондон и в осенне-зимний период

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта, отметив, что с конца октября до конца марта самолеты флагмана британской гражданской авиации будут летать между Лондоном и Таллинном два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Из лондонского аэропорта Хитроу в Таллиннский аэропорт самолет будет выделать в 9:55, в обратном направлении - в 16:10.

Ориентировочное время полета составляет 3 часа и 5 минут.

Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways вышел на эстонский рынок 28 марта.