British Airways продолжит обслуживание линии Таллинн-Лондон и в осенне-зимний период ({{commentsTotal}})
Британская авиакомпания British Airways решила продолжить обслуживать линию Лондон-Таллинн-Лондон и в осенне-зимний сезон.
Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта, отметив, что с конца октября до конца марта самолеты флагмана британской гражданской авиации будут летать между Лондоном и Таллинном два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Из лондонского аэропорта Хитроу в Таллиннский аэропорт самолет будет выделать в 9:55, в обратном направлении - в 16:10.
Ориентировочное время полета составляет 3 часа и 5 минут.
Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways вышел на эстонский рынок 28 марта.
Редактор: Сергей Михайлов