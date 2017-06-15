Центристская партия далеко опережает конкурентов по популярности в Таллинне

Центристская партия по итогам выборов в органы местного самоуправления может сохранить абсолютное большинство в таллиннском горсобрании, т. к. ее поддерживают свыше половины столичных избирателей.

Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR и опубликованного в четверг, 15 июня.

Согласно опросу, 51% определившихся с выбором таллиннцев готовы проголосовать за центристов. На втором месте Партия реформ с 18%, далее следуют Социал-демократическая партия (8%) и Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 7% жителей столицы.

Остальные политические партии, включая "Союз отечества и Res Publica" (IRL) и избирательные союзы не преодолевают 5%-ный избирательный барьер.

При сопоставлении имеющих избирательные предпочтения респондентов с числом тех, кто точно намерен проголосовать на выборах, поддержка Центристской партии составила бы 47%, реформистов 21%, соцдемов 10%, EKRE 7% и IRL – 5%. По мнению социологов, такие цифры могут даже оказаться более точными при прогнозировании итогового результата выборов, поскольку в последние годы фактическая избирательная активность довольно точно совпадает с долей тех, кто в опросах заявляет о твердом намерении проголосовать.

С другой стороны, до выборов еще остается несколько месяцев, а окончательные избирательные списки будут опубликованы только во второй половине августа, поэтому в популярности партий возможны сдвиги.

Центристы победят в пяти районах из восьми

По районам Таллинна центристам прогнозируется победа в пяти из восьми частей города: Ласнамяэ (рейтинг 79%), Пыхья-Таллинне (69%), Хааберсти (49%), Мустамяэ (45%) и Кристийне (33%).

В остальных трех районах больше всех голосов получит Партия реформ: Пирита (рейтинг реформистов 41%), Кесклинн (36%) и Нымме (23%). При этом в Нымме столь же высок рейтинг EKRE, а центристы отстают от правых партий всего на 1%.

На прошлых выборах Центристская партия победила в тех же пяти столичных районах, а в трех остальных больше всех голосов набрал IRL, выдвинувший Эрика-Нийлеса Кросса кандидатом в мэры Таллинна.

В целом по Таллинну центристы набрали на прошлых выборах 52,7%, получив 46 из 79 мест в столичном горсобрании. В 2009 году центристы собрали 53,6% голосов.

Выборы в органы местного самоуправления в Эстонии пройдут 15 октября. В них впервые смогут принять участие лица в возрасте от 16 лет.