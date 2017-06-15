Движение по улице Клоостриметса в Таллинне будет ограничено до 5 сентября

На следующей неделе начнется восстановительный ремонт улицы Клоостриметса между улицами Люкати и Пярнамяэ в столичном районе Пирита, в связи с чем движение по улице будет ограничено в течение длительного периода.

На время ремонта, который продлится до 5 сентября, улица для транспорта полностью закрываться не будет, но в зоне работ движение пойдет по ряду переменного направления и будет регулироваться временными светофорами, сообщила в четверг, 15 июня, пресс-служба мэрии Таллинна.

Во время асфальтирования на прилегающем к Метсакальмисту участке движение будет прервано, а объезд будет организован по улице Люкати.

В связи с ограничением движения водителям по возможности рекомендуется ехать в объезд по Нарвскому шоссе или улице Рандвере.