На Ореховой горке в Нарве вандалы выкопали 10 деревьев

На территории Ореховой горки вандалы выкопали две голубые ели и восемь туй, а также сломали столбы разметки оздоровительной трассы. Руководитель целевого учреждения Narva linna arendus Софья Хомякова просит горожан сообщать в полицию о вандалах.

Руководитель целевого учреждения Narva linna arendus Софья Хомякова сообщила, что за последние две недели на территории оздоровительных троп на Ореховой горке произошло несколько актов вандализма. В начале июня с семейной аллеи было выкопано две голубые ели и восемь туй.

Во вторник, 13 июня, вдоль велосипедной дорожки были поломаны и выкопаны столбы, размечающие трассы.

"Просим бережно относится к городскому имуществу и ценить труд и заботу людей, которые благоустраивают данную территорию. В случае, если видите акт вандализма, сообщите об этом в полицию", - говорится в обращении к горожанам Хомяковой, которое она прислала СМИ.