В России с 1 октября должна заработать система Tax Free

С 1 октября 2017 года в России должна начать действовать система возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершенных иностранными гражданами.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал в четверг, 15 июня, на заседании правительства РФ, передает ТАСС.

"Также мы обсудим поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы Tax Free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах. У нас система заработает с 1 октября этого года", - сказал он.

Медведев отметил, что иностранцы, выезжающие из РФ, смогут возвращать НДС в размере 18% за минусом комиссии компании - оператора этой системы.

"Естественно, речь идет о жителях государств, которые не входят в евразийский экономический союз. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов в этом году — приблизительно 260 млн рублей. Рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота", - заключил Медведев.