В Нарва-Йыэсуу могут построить еще один спа-отель

Городская управа Нарва-Йыэсуу 6 июня выдала фирме Protrena условия на проектирование еще одного спа-отеля в курортном городе. Основной бизнес Protrena связан с производством в Нарве и Силламяэ фильтров для воды под торговой маркой "Аквафор".

В начале июня, спустя четыре года после подачи заявки, собственник недвижимости на пересечении улиц Я.Поска и Айа в Нарва-Йыэсуу фирма Protrena получила условия на проектирование.

Член правления фирмы Валерий Лавров сказал "Севеному побережью", что теперь — после получения от горуправы Нарва-Йыэсуу условий на проектирование — будут начаты проектные работы. "И как только проект будет готов, планируем начать строительство".

"Мы четыре года были оптимистами, — напоминает он о давней истории проекта спа-гостиницы в Нарва-Йыэсуу. — Когда четыре года назад прошли первые встречи с тогдашним мэром, господином Райво Мурдом, он сказал: всё, двигаемся. И вот четыре года мы ждали, потому что что-то поменялось и все застопорилось. Но я рад, что решение все-таки было принято". Точных сроков строительства Лавров не называет.

Лавров уверен, что новое заведение, название которому еще не определено, не станет конкурентом другим существующим спа.

"Статистика говорит о том, что конкуренция будет ощущаться, если в Нарва-Йыэсуу окажется более тысячи мест, а сейчас тут и пятисот нет. У нас есть свое направление, которое никто из работающих здесь гостиниц не использует, — восстановительная медицина для людей за сорок, когда появляются болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом. У нас есть методика, эта методика работает: у нас есть центр в Петербурге, который показывает отличные результаты. И бассейн тут обязательно нужен", — сказал Лавров.

В курортном городе уже есть два спа-отеля - "Мересуу" и "Ноорус", и один санаторий "Нарва-Йыэсуу".