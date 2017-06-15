Директор музыкального училища им. Георга Отса Аарне Салувеэр подал в отставку

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Айре Койк.

"Аарне подал заявление об отставке, его последним рабочим днем в качестве директора Таллиннской музыкальной школы имени Георга Отса станет 31 июля", - сказала она.

По словам Койк, место Салувеэра займет директор по развитию училища Харри Иллак. "Министерство заключит трудовой договор с нынешним директором по развитию музыкального училища Харри Иллаком, который 1 августа вступит в должность исполняющего обязанности директора", - добавила она.

В апреле 79 из 136 сотрудников училища подписали заявление о выражении недоверия Салувеэру и потребовали его отставки. Они были недовольны тем, что директор в соответствии с директивой Министерства образования от 2013 года предложил им переделать трудовые договоры, номинально подняв зарплату работающего на полную ставку педагога выше 1000 евро, но при этом увеличив продолжительность работы на полную ставку с 22 до 26-30 учебных часов в неделю.

По оценке министерства, Салувеэр нарушил закон при внедрении новой системы зарплат. Недостатки в применении системы зарплат выявил и проведенный в школе аудит. По словам Койк, директор училища подал заявление об отставке еще до составления аудита.