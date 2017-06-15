ФОТО и ВИДЕО: в теплый день детеныш носорога впервые резвился на улице

Теплая солнечная погода выманила на улицу самого молодого обитателя Таллиннского зоопарка - девочку-носорога, родившуюся буквально пару недель назад.

Она родилась 3 июня в 15:09 в семье носорогов по имени Кигома и Кибиби.

В дикой природе таких черных носорогов (Diceros bicornis) насчитывается всего около 5000. Согласно Международной Красной книге животных, все три подвида черных носорогов находятся на грани исчезновения.