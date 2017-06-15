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Рийгикогу принял законы, упраздняющие уездные управы с 1 января 2018 года ({{commentsTotal}})

Карта Эстонии. Иллюстративное фото
Карта Эстонии. Иллюстративное фото Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Рийгикогу принял 15 июня два закона, упраздняющих деятельность уездных управ с 1 января 2018 года. Задачи уездных управ будут распредлены между местными самоуправлениями, министерствами и другими государственными учреждениями.

При этом, реорганизация уездных управ не упразднит уезды как административные единицы.

По словам председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Ивари Падара, прекращение деятельности уездных управ – часть большой государственной реформы Эстонии. "Влияние решений, связанных с прекращением деятельности уездных управ, необходимо дополнительно проанализировать. Комиссия по проблеме государственной реформы сделала приоритетом оценить влияние проведения административной реформы и упразднения уездных управ", – сказал Падар.

Самыми важными задачами уездных управ являются, например, организация общественного транспорта, надзор за учебными заведениями, выдача разрешений на деятельность и надзор в социальной сфере, земельная реформа и земельные вопросы, а также надзор за административными актами местных самоуправлений.

Редактор: Артур Тооман

административная реформа


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