Михаил Корб назначен членом комиссии по иностранным делам Рийгикогу

Правление Рийгикогу в четверг утвердило изменения в составе трех постоянных парламентских комиссий, согласно которым экс-министр государственного управления Михаил Корб вошел в состав комиссии по иностранным делам.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Аннели Отт перешла из конституционной комиссии в комиссию по государственной обороне, а Тийт Терик — из комиссии по государственной обороне в конституционную комиссию.

В свою очередь, депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Корб стал членом комиссии по иностранным делам.

В четверг также были избраны председатели и их заместители в трех комиссиях Рийгикогу. Комиссию по делам сельской жизни возглавил Айвар Кокк, его заместителем стал Урмас Круузе. Посты председателя и зампредседателя экономической комиссии достались Свену Сестеру и Тоомасу Кивимяги, а конституционной комиссии — Марко Померанцу и Юри Адамсу.

Михаил Корб занимал в правительстве Юри Ратаса пост министра государственного управления. 24 мая он принял решение подать в отставку из-за своего заявления на состоявшейся за день до этого встрече с русскоязычными ветеранами в Хаапсалу, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Хотя Корб после этого разослал заявление о том, что он полностью поддерживает членство Эстонии в Североатлантическом альянсе, отставки министра потребовали входящие в правительственную коалицию "Союз Отечества и Res Publica" и Социал-демократическая партия, а также все оппозиционные партии, и Ратас принял отставку Корба.