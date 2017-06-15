Весенняя сессия Рийгикогу завершилась, но работа продолжится на внеочередном заседании

Рийгикогу официально завершил в четверг весеннюю парламентскую сессию, но на 19 июня назначено внеочередное заседание с обширной повесткой.

Подводя итог работе парламента за последние полгода, спикер Рийгикогу Эйки Нестор отметил, что самой важной задачей за этот период была подготовка к председательству Эстонии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля 2017 года.

Вице-спикер Энн Ээсмаа выразил на пресс-конференции удовлетворение тем, что внутригосударственные споры в парламенте не выплескиваются на международный уровень.

По словам вице-спикера Таави Рыйваса, за последние шесть месяцев правление Рийгикогу чаще приходило к консенсусу, чем сталкивалось с разногласиями, которые касались главным образом способа, которым ведется рассмотрение поправок в налоговое законодательство.

В среду спикер парламента Эйки Нестор по предложению 56 депутатов назначил на понедельник внеочередное заседание Рийгикогу, на котором планируется принять 14 законопроектов о внесении поправок в различные законы, а также ратифицировать межправительственное соглашение Эстонии, Латвии и Литвы о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltic.