Юлия Беляева завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию

В полуфинальном матче индивидуального турнира Беляева уступила немецкой спортсменке Александре Ндоло со счетом 12:15.

Победительницей турнира стала россиянка Виолетта Колобова, которая в полуфинале одержала верх над венгеркой Эмеше Сас-Ковач, а в финале оказалась сильнее Александры Ндоло, победив немку со счетом 15:10, передает портал rsport.

Выступление эстонских шпажисток на ЧЕ-2017

В индивидуальном турнире чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси сборную Эстонии представляли Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Кристина Кууск и Юлия Беляева.

В групповом турнире опытная Эмбрих выиграла все шесть матчей и получила освобождение от первого раунда плей-офф. Кристина Кууск одержала 4 победы при двух поражениях, а у Юлии Беляевой и Эрики Кирпу число побед и поражений оказалось одинаковым - по три.

В борьбе на выбывание Кирпу уступила уже в первом раунде, проиграв россияне Татьяне Гудковой - 11:14. Беляева со счетом 15:8 победила представительницу Литвы Викте Азукайте, а Кууск взяла верх над венгеркой Катой Михали - 15:11. Однако в 1/16 финала воспитанница хаапсалуской школы фехтования в драматичном бою уступила в дополнительное время француженке Ориан Майо - 10:11.

Юлия Беляева и Ирина Эмбрих встретились в 1/16 финала друг против друга. Со счетом 15:11 победу одержала более молодая Беляева. В следующем раунде тартуская спортсменка без видимых проблем разобралась с представительницей Германии Александрой Эхлер - 15:7, а в четвертьфинале оказалась сильнее шпажистки из Израиля Аны Лондон. В дебюте встречи бой был крайне напряженным, но при счете 4:4 Беляева нанесла три укола подряд, после чего добилась уверенной победы - 15:8.

В полуфинале соперницей Беляевой стала немка Александра Ндоло. Спортсменка из Германии с самого начала матча повела в счете и сумела удержать преимущество до его окончания. Юлия Беляева уступила 12:15 и в финал не попала, тем не менее и бронзовая награда стала большим успехом.

Юбилейная медаль

К тому же эта медаль Юлии Беляевой стала для эстонского фехтования юбилейной - она оказалась 20-й по счету наградой, завоеванной отечественными шпажистами в индивидуальных турнирах титульных соревнований после восстановления государственной независимости.

В 2013 году Юлия Беляева стала чемпионкой мира, но после этого в индивидуальных турнирах не блистала. Однако нынешний сезон складывается для нее хорошо. В феврале она выиграла этап Кубка мира в Италии, а в конце марта завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште.