Горсобрание Таллинна утвердило бесплатное питание в детских садах

Городское собрание Таллинна в четверг приняло первый дополнительный бюджет на 2017 год, который среди прочего предусматривает бесплатное питание в муниципальных детских садах с 1 сентября 2017 года.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечается в сообщении, дополнительный бюджет предусматривает увеличение доходов и расходов городского бюджета на 21 млн евро.

Председатель центристской фракции в горсобрании Тойво Тоотсен объяснил рост доходов бюджета увеличением доходной базы из-за быстрого роста населения эстонской столицы.

По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, поступления в бюджет опережают прогнозы, и большая часть дополнительных средств будет направлена на образование, общественный транспорт и ремонт дорог.

Аас добавил, что бесплатный обед в муниципальных школах также будет обеспечен для всех гимназистов. "Также с нового учебного года минимальная зарплата учителей, труд которых оплачивается из городского бюджета, будет повышена до 1050 евро, а с 1 июля вырастет и зарплата работников Таллиннского зоопарка", - сказал и.о. мэра Таллинна.

Более 900 000 евро будет выделено на проектирование ремонтных работ в школах и строительство в них новых объектов. На ремонт дошкольных детских учреждений будет выделено свыше 700 000 евро.

На покупку павильонов для остановок общественного транспорта и строительство остановок дополнительный бюджет предусматривает 700 000 евро. Tallinna Linnatranspordi AS получит 1,8 млн евро на реконструкцию трамваем и изготовление ретро-трамваев. Еще около двух миллионов евро будет выделено на завершение реконструкции трамвайной линии в Копли.