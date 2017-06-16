Йыхвиские депутаты инициировали вотум недоверия руководству волости

Энока депутаты упрекают за срыв в прошлом году переговоров с соседними самоуправлениями об объединении и авторитарный стиль управления. Эаста обвиняют в том, что он не начал ни одного нового проекта.

Вотум недоверия решили выразить оппозиционеры из объединившихся фракций Центристской и Реформистской партий.

Заместитель председателя фракции "Йыхви — наш дом" Вячеслав Шлык назвал вотум недоверия за три месяца до муниципальных выборов дуростью. "Никаких внятных объяснений сделано не было. Слов и претензий высказали много. Но для чего все это делается, какая от этого польза, непонятно. Я год назад поддержал этих людей (руководителей Йыхви - прим. ред.), поэтому голосовать против собственного решения я не буду".

Руководитель оппозиционеров Нийна Негласон сказала, что решение выразить вотум недоверия председателю волостного собрания Теэту Эноку созрело не сегодня, а еще в прошлом году, когда по его вине были сорваны переговоры об объединении с соседними самоуправлениями. Сейчас к этом добавилось увольнение директора школы, проведенное фактически по инициативе председателя волостного собрания, продажа реабилитационного центра, давление на волостного старейшину и чиновников управы. По оценке Негласон, все это не входит в задачи председателя волостного собрания.

Претензия оппозиционного депутата к Эдуарду Эасту сводилась к тому, что старейшине мало быть просто хорошим, общительным человеком, надо еще что-то делать. "За год, что он возглавляет волостную управу, ничего нового не было сделано, вся работа велась по проектам прошлых лет".

По словам Негласон, оппозиция уведомила председателя волостного собрания, что вынести на голосование вопрос по вотуму недоверия он должен в течение 30 дней, то есть не позже 14 июля. "Поскольку в июле начинается пора отпусков, мы попросили созвать сессию в июне", - сказала Негласон.