Исследование: самый популярный кандидат в мэры Таллинна - Таави Аас

Самым популярным кандидатом в мэры Таллинна является ныне исполняющий обязанности мэра столицы, кандидат от Центристской партии - Таави Аас, а центристы могут получить большинство голосов на предстоящих местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фирмой Turu-uuringut. При этом эксперты полагают, что тема коррупции и судебный процесс над Эдгаром Сависааром могут оказать большое влияние на исход выборов. Тему продолжит Лилия Прокопчик: