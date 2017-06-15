Новый министр обороны Юри Луйк посетил центральный полигон и войска в Тапа

Министр обороны Юри Луйк, вступивший в должность 12 июня, ознакомился в четверг с условиями несения службы 1-й пехотной бригады и размещенных в Тапа воинских частей.

По словам Луйка, увиденное во время визита заставило его почувствовать гордость за Силы обороны Эстонии. "С одной стороны, безупречно работающая бригада — демонстрация высокого уровня Сил обороны Эстонии, а с другой стороны это показывает, насколько надежно стоят вместе с нами союзники", - подчеркнул министр.

Визит Луйка начался с центрального полигона, на котором большая часть подразделений 1-й пехотной бригады участвует в международных учениях Saber Strike. Министр ознакомился с ситуацией на полигоне и посетил пункты управления боевой группы НАТО и 1-й пехотной бригады.

"Боевые учения, на которых британские, французские и эстонские военнослужащие вместе с американскими ВВС работали единым кулаком и на которых разные народы во имя общей цели могли хорошо и эффективно совместно действовать, еще раз подтверждают, что Эстония защищена наилучшим образом", - сказал Луйк.

В военном городке в Тапа министр обороны выслушал доклад командующего 1-й пехотной бригады, полковника Вейко-Велло Палма, ознакомился с мобилизационной системой и БМП CV9035EE, которые поступают на вооружение бригады.