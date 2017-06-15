Сенат Конгресса США одобрил законопроект о значительном ужесточении санкций против России

Сенат Конгресса США в четверг на заседании принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.

За данное решение проголосовали 98 сенаторов, лишь двое высказались против, сообщило агентство ТАСС.

Документ теперь должна принять Палата представителей, только после этого он отправится на подпись к президенту страны Дональду Трампу.

В первую очередь, законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией.

Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.

Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, Белый дом по своей воле это сделать не сможет.

Согласно тексту, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии.

Президенту США также дается право "наложить санкции на тех лиц, которые, по его мнению, инвестируют средства... а также продают, дают в аренду или предоставляют Российской Федерации... товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт.

Глава государства также будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, "вкладывающих значительные инвестиции" в российские проекты по добыче нефти, если "это не противоречит национальным интересам Соединенных Штатов".

Руководитель страны, согласно инициативе сенаторов, также должен будет применить санкции к тем, кто способствует "приватизации государственных активов" в Российской Федерации, но в том случае, если это позволяет должностным лицам РФ, их приближенным и членам их семей "незаконно получать прибыль".

Приняв законопроект, Сенат США вводит запрет для американских физических лиц и компаний на проведение транзакций, сделок и предоставление кредитов сроком дольше, чем 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 90 дней. Отдельно прописаны новые ограничения, которые должны коснуться энергетических компаний. Время проведения сделок с американскими партнерами, согласно тексту, не должно превышать 30 дней.

Помимо этого, в законопроект включена постановляющая статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта "Северный поток-2", а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья.