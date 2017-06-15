Актуальная камера 15.06.2017 (20:00)

Теплая солнечная погода выманила на улицу самого молодого обитателя Таллиннского зоопарка - девочку-носорога, родившуюся буквально пару недель назад.
Самым популярным кандидатом на пост мэра Таллинна является первый номер Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах в столичное городское собрание Таави Аас, свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу новостной редакции ERR.
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.
Особый взгляд
Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада