Актуальная камера 15.06.2017 (20:00)

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.