Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна

По мнению члена правления Центристской партии, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, как Партия реформ, так и Социал-демократическая партия сделали ставки не на тех кандидатов в столичные мэры.

Такое заявление Кальюлайд сделал в связи с опубликованным в четверг исследованием популярности кандидатов в мэры Таллинна.

Кальюлайд назвал "ошеломляющим" результат центристского кандидата Таави Ааса, которого поддержали втрое больше избирателей, чем кандидата соцдемов Райнера Вакра и кандидата реформистов Кристена Михала.

По мнению центриста, Вакра просто не знает, чем должен заниматься глава городской администрации. "Свою кампанию господин Вакра построил на расклеивании наклеек и других непонятных вещах. Горожанам от такой деятельности ни жарко, ни холодно. Очевидно, что он просто не отдает себе отчета в том, что должен делать мэр. Задача руководителя состоит в умении правильно руководить. Вся эта показная уборка старых покрышек — лишь возможность лишний раз попасть на страницы СМИ и запостить красивые фотографии в Facebook, но проблем этим не решить", - сказал Кальюлайд.

Кандидату Партии реформ Кристену Михалу, в свою очередь, мешает политический багаж. "За короткое время он потерял место в правительстве, проиграл на внутрипартийных выборах и остался в тени Ханно Певкура. Люди же хотят, чтобы их интересы защищали, но как Михал будет защищать их интересы, если не способен на победу – ни внутри собственной партии, ни тем более в Таллинне", - заявил Кальюлайд, напомнив также о финансовых скандалах у реформистов, с которыми был связан Михал.

По мнению Кальюлайда, высокий рейтинг Ааса, который до своего выдвижения в мэры от Центристской партии никогда не набирал много голосов на выборах, говорит о поддержке горожанами центристов.

Согласно опубликованному в четверг опросу общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу новостной редакции ERR, Таави Аас на посту градоначальника хотели бы видеть 30% респондентов. За ним следует социал-демократ Райнер Вакра, которого поддерживают 11%, а на третьем месте оказался реформист Кристен Михал (8%). Рейтинг остальных кандидатов не превышает 5%.

На предыдущих муниципальных выборах Аас получил всего 227 голосов. Его нынешнюю популярность эксперты объясняют тем, что с сентября 2015 года он является исполняющим обязанности мэра Таллинна, а также является основным спикером от лица горуправления в СМИ.