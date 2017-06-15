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Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом ({{commentsTotal}})

Юри Ратас и Ангела Меркель.
Юри Ратас и Ангела Меркель. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Европейской комиссии не требуется специальный мандат на ведение переговоров с Россией по газопроводу "Северный поток-2", поскольку он является экономическим проектом.

Об этом Меркель заявила в четверг на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

"Я считаю, что некоторые юридические вопросы в связи с "Северным потоком-2" нужно прояснить. Но в остальном это экономический проект, и я считаю, что отдельного мандата для этого не требуется", - цитирует главу немецкого правительства агентство Reuters.

Ряд восточно-европейских государств выступают против этого проекта, полагая, что после его реализации усилится зависимость европейской энергетической политики от Москвы. Их точку зрения поддерживают Европейский парламент, глава Европейского совета Дональд Туск и ряд членов Европейской комиссии. В то же время ряд других государств, включая Германию, которая получит наибольшую выгоду от "Северного потока", считают его чисто экономическим проектом.

Еврокомиссия запросила у стран-членов ЕС мандат на ведение переговоров с Россией, обосновав это необходимостью обеспечить полное соответствие проекта международному праву и правилам энергорынка ЕС.

"Северный поток-2" — проект магистрального газопровода из России и Германию протяженностью 1224 км и пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год. Является расширением газопровода "Северный поток", имеющего примерно такую же пропускную способность.

Ратас: безопасная и успешная Европа соответствует общим интересам

На состоявшейся в четверг в Берлине встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что безопасная и успешная Европа - в общих интересах Эстонии и Германии, и упрочению этого способствует единый, сильный и экономически успешный Европейский союз.

Ратас и Меркель обсудили вопросы миграции в свете приближающегося председательства Эстонии в Совете ЕС, безопасность, регулирование внутреннего рынка и социальной сферы, а также климатическую и энергетическую политику. Глава эстонского правительства также ознакомил канцлера ФРГ с приоритетами Эстонии на время председательства в Совете ЕС, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"Мы хотим во время председательства в ЕС сохранить ЕС компетентным, единым и способным добиться убедительных результатов для всех европейцев", - отметил Ратас, добавив, что для этого предстоит найти баланс между различными интересами по ряду сложных вопросов.

В контексте миграционного кризиса Ратас подчеркнул необходимость укрепления защиты и контроля внешних границ ЕС. "Мы должны использовать современные технологии и улучшить межгосударственный обмен информацией, а также улучшить исполнение принятых общих решений", - скзаал он, выразив Германии признательность за большие усилия в связи с миграционным кризисом.

Премьер-министр также заявил, что относительно энергетической политики Эстония выступает за более интегрированную и сильную Европу. "Европейскому союзу следует продолжать развивать единый энергорынок и строить трансграничные энергосоединения. Результатом станет экономичная и надежная энергосистема, доступная по цене для предприятий и граждан. Совершенно ясно, что ЕС не отступит от парижского соглашения по климату, и Эстония как председатель продолжит эту работу",- пояснил премьер-министр.

На встрече также обсуждалась ситуация на Украине, отношения с Россией и восточное партнерство ЕС. По словам Ратаса, усилия восточных партнеров по проведению структурных реформ отвечает интересам ЕС по укреплению стабильности, благополучия и безопасности. "Помогая восточным партнерам, мы напрямую вносим вклад в безопасность и стабильность Европы", - сказал Ратас.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS/ERR

"северный поток 2"ратас и меркель


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