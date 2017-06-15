Число жертв пожара в Grenfell Tower в Лондоне увеличилось до 17

Полиция Лондона подтвердила гибель 17 человек при пожаре в высотном здании Grenfell Tower в британской столице.

"Я могу подтвердить, что число погибших теперь составляет 17", - сказал в четверг глава лондонской полиции Стюарт Канди, передает Reuters.

По его словам, это число, скорее всего, увеличится, и пожарные, которые спасли 65 человек, больше не рассчитывают найти выживших. Часть жильцов пока считаются пропавшими без вести, 37 человек остаются в больницах, из них 17 — в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила в четверг место пожара и пообещала провести публичное расследование обстоятельств трагедии.

Пожар в 24-этажном многоквартирном доме Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон вспыхнул рано утром в среду. Пламя очень быстро охватило все здание, фасад которого был отремонтирован в прошлом году. В здании было 127 квартир, в которых проживали до 600 человек.