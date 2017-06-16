Возле кратера Каали на Сааремаа не разрешили построить ресторан и пивоварню

Департамент окружающей среды не позволил владельцу земельного участка построить близ популярного у туристов места - метеоритного кратера Каали на острове Сааремаа - ресторан и пивоварню.

В направленном в волости Пихтла письме департамент окружающей среды сообщил, что пивоварня вместе с предприятием общественного питания, которые хотел бы построить владелец участка Янар Суустер, плохо отразится на ландшафте заповедника Каали, являющегося культурным наследием, пишет уездная газета Saarte Hääl.

Департамент указал, что строения оказались бы примерно в 170 метрах от кратера.

Планы сооружения пивоварни близ кратера оценила комиссия Академии наук по метеоритам, члены комиссии пришли к мнению, что строить производственные здания в ландшафтном заповеднике не годится. Кроме того, строительство новых зданий в дальнейшем исключило бы возможность проведения научных исследований там, где можно отыскать материалы по метеоритам.