Полиция потребовала от защитников серебристой ивы в Хааберсти убрать свой лагерь

Утром 16 июня полиция приехала в Хааберсти в импровизированный палаточный лагерь защитников серебристой ивы, которую таллиннские власти хотят вырубить, так как она мешает строительству крупной дорожной развязки в этом районе. Полиция предписала активистам убрать свой лагерь до 8:00 утра 17 июня.

По оценке Министерства окружающей среды, серебристая ива, растущая в районе реконструируемого перекрестка в Хааберсти, не отвечает требованиям, предъявляемым к берущимся под государственную охрану объектам, а потому нет оснований для отмены разрешения на ее рубку, выданного Таллинским департаментом окружающей среды, сообщила 13 июня столичная пресс-служба "Раэпресс".

Гражданские активисты начали защищать дерево, которому по их оценке примерно 100 лет, еще в конце мая. К активистам присоединился депутат парламента от Центристской партии Пеэтер Эрнитс, который призвал на своей странице в facebook поддержать защитников уникального дерева. "Развязка в Хааберсти нужна, но я против того, чтобы срубили это дерево. Старые деревья являются гордостью города. В Таллинне под охрану взято 74 дерева. Они похожи на древних богов. И при этом 800 выдающихся деревьев никто не защищает".

Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка, утверждают столичные власти. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы.